Les nouvelles applications : ReSurfer, Summer, EasyPoker

L'heure du poker? EasyPoker vous permet de jouer au poker multijoueur social avec jusqu'à 12 amis - n'importe quand, n'importe où. Le poker en ligne avec des amis n'a jamais été aussi simple! EasyPoker est gratuit pour jouer avec un nombre illimité de jeux et vous n'achetez pas de jetons virtuels, jouez de l'argent, de l'or, etc. EasyPoker est différent, conçu comme une version numérique d'un jeu de poker physique - pour la véritable expérience de poker en direct. Pas de jeu de cartes? Pas de jetons de poker? Aucun problème. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont vos téléphones!

ReSurfer est un client pour Reddit qui utilise sa conception minimale comme sa force. Chaque petit composant de l'application a été conçu pour être essentiel et immédiat. Mais ne vous inquiétez pas, malgré l'aspect simpliste, il est en mesure de répondre au mieux aux besoins de chaque Redditor.

ReSurfer for Reddit (App, iPhone / iPad, v1.0.2, 8 Mo, iOS 13.0, Francesco Bianco)

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont : ReSurfer, Summer, EasyPoker. La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

