L'iPad mini 2012 bientôt obsolète

Il y a 3 heures

Julien Russo

C'est le triste cycle de vie d'un produit. Tout commence par une annonce, une commercialisation, puis tout s'arrête plusieurs années après par une obsolescence. D'après iGeneration, l'iPad mini de 2012 va rejoindre la longue liste des produits considérés comme obsolètes par Apple.

À partir du 31 juillet, le premier iPad Mini ne sera plus réparé

Si vous avez une réparation à faire sur la première génération de l'iPad mini, il est temps de prendre un rendez-vous maintenant. À partir du 31 juillet 2020, le SAV d'Apple refusera toute réparation sur l'iPad mini qui est sortie en 2012.

Apple estime qu'il est temps de passer à autre chose, il est vrai que 7 ans et demi de prise en charge du support d'Apple, c'est déjà énorme et c'est très rare chez les concurrents !

L'iPad mini avait été lancé en 2012 pour les clients qui souhaitaient un format d'écran plus petit afin de faciliter le transport de la tablette lors des vacances ou déplacements professionnels.

Une anecdote raconte que l'iPad mini était inenvisageable sous l'ère Jobs, pour Steve un écran plus petit était gênant pour la navigation internet.

C'est à partir de 2011 que Eddy Cue (le vice-président des services et logiciels internet d'Apple) a réussi à convaincre Steve Jobs en lui apportant des détails, des schémas et beaucoup d'explications sur le potentiel d'un tel modèle sur le marché.



Finalement, l'iPad Mini aura réussi à rencontrer le succès auquel s'attendait Apple. Après la première version, Apple a continué à renouveler son iPad mini chaque année qui a suivi. Le dernier modèle en date est l'iPad mini 5 qui est disponible depuis mars 2019.