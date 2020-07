La taille de l'iPhone 12 comparée aux autres iPhone

Corentin Ruffin

La période de présentation et de commercialisation de la gamme d'iPhone 12 se rapproche à grands pas, et comme toujours, les rumeurs et fuites font l'actualité ces dernières semaines.



On a pu notamment découvrir que le téléphone n'aurait pas d'accessoires dans sa boite, qu'il y aura quatre modèles, mais nous avons pu avoir un aperçu de son rendu final grâce aux documents transmis aux fabricants d'accessoires.



Ainsi, la taille des appareils semble ne plus avoir de secret et nos confrères de MacRumors se sont amusés à comparer celle de l'iPhone 12 avec ses prédécesseurs.

L'iPhone 12 se compare aux anciens appareils

Si vous avec suivi l'actualité de ces dernières semaines, vous n'êtes pas sans savoir que Apple lancera quatre modèles avec 3 tailles différentes : 5,4 ", 6,1" et 6,7".



Si la taille 6.1" correspond à l'iPhone 11, les deux autres sont inédites et c'est là que c'est intéressant... Le site web MacRumors a pu mettre la main sur des maquettes chinoises ce week-end et a ainsi comparé les différentes tailles qu'il partage en images. On se rend compte que l'iPhone 12 d'entrée de gamme sera bien à peine plus grand qu'un iPhone 5S ou SE 2016. Une bonne nouvelle pour les petites mains.



De quoi patienter en attendant les annonces officielles d'Apple qui, rappelons-le, devraient se faire durant le mois de septembre, même si la commercialisation des appareils pourrait être retardée.

