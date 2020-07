La suite iWork lit les vidéos YouTube et Vimeo (v10.1)

Pages, Keynote et Numbers, la suite iWork d’Apple équivalente à Office de Microsoft vient de passer en version 10.1 sur iOS, iPadOS et MacOS.

Si les trois logiciels jouissent de quelques nouveautés spécifiques, une partie des évolutions est commune. C’est le cas du support des vidéos YouTube et Vimeo.



Pages, Keynote et Numbers supportent les vidéos YouTube et Vimeo.

Les nouveautés de Pages d’Apple (Word) sont :

Lisez des vidéos YouTube et Vimeo directement depuis vos documents.

Ajoutez facilement des titres et des sous-titres aux images, vidéos, figures et autres objets

Créez des formules plus souples grâce aux nouvelles fonctions

Importez un livre iBooks Author pour pouvoir travailler dessus dans Pages

Les nouveautés de Keynote d’Apple (PowerPoint) sont :

Utilisez la nouvelle option « Lancer le diaporama dans une fenêtre » pour avoir accès à d’autres applications lorsque vous animez une présentation localement ou par vidéoconférence

Il est désormais possible de poursuivre la lecture des vidéos pendant les transitions entre diapositives. Ajoutez la même vidéo à plusieurs diapositives pour une lecture continue d’une diapositive à l’autre

Utilisez l’option « Aligner sur la trajectoire » afin que les objets restent orientés dans la bonne direction tout en suivant la trajectoire de l’animation

Ajoutez facilement des titres et des sous-titres aux images, vidéos, figures et autres objets.

Et les nouveautés de Numbers d’Apple (Excel) sont :

Lisez des vidéos YouTube et Vimeo directement depuis vos feuilles de calcul

Ajoutez facilement des titres et des sous-titres aux images, vidéos, figures et autres objets

De nouvelles fonctions, parmi lesquelles XRECHERCHE, XEQUIV et EXP.REG, vous permettent d’effectuer des correspondances entre expressions, manipuler du texte et créer des formules souples.

Vous l’aurez compris, Apple développe la même application pour ses trois plateformes. Rappelons que la suite iWork est gratuite pour les clients depuis 2017.

