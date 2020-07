Rematch : le sport amateur mis à l'honneur

Vous l'aurez compris, la dernière mise à jour de l'application Rematch souhaite vous aider en cas de confinement, à filmer les plus beaux gestes en intérieur… Si vous aussi, vous étiez à l'affût des derniers challenges sur les réseaux sociaux (jongler avec un papier toilette par exemple), alors vous allez être servi. Pratique, Rematch permet d'enregistrer les 15 dernières secondes en un appui, idéal pour ne pas rater une action. Bien qu'en France, nous soyons de retour "à la normale", les challenges continuent dans Rematch. L'application compte plus de 100 000 membres, de quoi faire découvrir vos talents sportifs chez vous ou à l'extérieur.

Bon OK, y a plus de match de sport amateur à filmer. Mais vous êtes des centaines à nous envoyer vos skills sur les réseaux sociaux ! Alors pour vous faciliter tout ça, voici… Rematch SKILLS !

Bien souvent, le sport professionnel est mis à l'honneur tout autour de nous : télévision, applications, journaux, publicités et j'en passe. Seulement, nos petits exploits d'amateurs, eux, n'ont pas forcément la visibilité qu'ils méritent... Vous venez de mettre une retournée acrobatique avec le club de votre petite ville ? Vous venez de mettre un panier les yeux fermés à plusieurs mètres ? Il faut savoir que l'application française Rematch (v1.7.1, 90 Mo, iOS 10.0), elle, se consacre à ses petits coups de génie, même en période de confinement. De courtes vidéos de 15 secondes pour mettre en avant vos skills !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.