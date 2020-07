Les nouvelles applications : Unwind, Reincubate Camo, Nudget

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont : Unwind, Reincubate Camo, Nudget.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Unwind (App, iPhone, v2.1, 89 Mo, iOS 13.0, Kushagra Agarwal) Unwind est un compagnon de respiration rafraîchissant et sans distraction pour vous aider à méditer et vous aider à passer la journée. Unwind vous montre également l'évolution de votre fréquence cardiaque après chaque séance pour valider les effets des exercices de respiration (nécessite l'Apple Watch).



COMMENT FONCTIONNE UNWIND?



Nous avons oublié la vraie signification de la respiration consciente. Nous sommes tellement occupés que nous avons même oublié comment respirer correctement, ce qui affecte considérablement notre santé et notre bonheur en général.



Unwind corrige cela. Détendez-vous est livré avec les trois exercices de respiration guidés suivants, et chaque fois que l'application est lancée, elle affiche l'exercice de respiration correct en fonction de votre horaire de sommeil, qui est personnalisable. Télécharger l'app gratuite Unwind





Reincubate Camo (App, iPhone / iPad, v1.0.1, 16 Mo, iOS 12.0) Mettez à niveau votre visioconférence et votre jeu en streaming en utilisant la caméra de votre iPhone ou iPad comme webcam. Tout ce dont vous avez besoin est cette application exécutée sur votre appareil iOS et l'application Cam Studio exécutée sur votre Mac.



Ensuite, il vous suffit de brancher votre appareil iOS sur votre Mac et vous êtes prêt à partir. Télécharger l'app gratuite Reincubate Camo





Nudget (App, iPhone, v1.0.2, 2 Mo, iOS 13.0, Sawyer Blatz) Nudget est l'application de budgétisation avec deux principes clés: vitesse et simplicité.



La saisie manuelle de vos dépenses peut être une énorme corvée avec d'autres applications, nécessitant des tonnes de balayage et de tapotement sur différents écrans. Nudget rend l'enregistrement d'une dépense rapide et fluide, vous pouvez donc ouvrir rapidement l'application, enregistrer votre achat et continuer votre journée.



Comprendre vos habitudes de dépenses ne devrait pas vous obliger à apprendre un tas de logiciels de tableur ou à créer des graphiques complexes. C'est pourquoi Nudget analyse vos dépenses pour vous dans l'onglet Insights. Les informations vous permettent de deviner où va votre argent et vous permettent de savoir si vos dépenses ne sont pas sur la bonne voie. Télécharger Nudget à 3,49 €