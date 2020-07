Hello bank lance son application macOS

L'application est disponible dès maintenant gratuitement sur le Mac App Store. L'app macOS a déjà obtenu de bonnes critiques et se trouve à la troisième position du classement "Finance".

Le développement de l'application s'est fait plutôt facilement , en effet Hello bank a profité de Catalyst , un système proposé par Apple pour porter une application iPad vers Mac . Avec la promesse qu'il suffit que de trois étapes pour qu'une application iPad tourne sur macOS, Apple arrive à motiver les développeurs de proposer leur app sur Mac, ce qui permet d'améliorer la disponibilité de contenus dans le Mac App Store.

Toutes les banques ont une application iPhone, certaines ont des applications watchOS et iPadOS, mais aucune n'a d'application macOS. Ce temps est désormais révolu, puisque Hello bank vient de lancer sa première application sur le Mac App Store. Cela vous permet d'avoir un accès direct à vos comptes sans avoir besoin d'ouvrir le navigateur internet.

