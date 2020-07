Prosit : L'application qui traque votre activité et analyse votre santé mentale

Bien sûr, ce genre d'application à un impact majeur sur votre vie privée, puisqu'elle va observer tout ce que vous faites. Les scientifiques ont affirmé que les données stockées le seront sur un serveur sécurisé à l'abri des regards indiscrets. L'utilisation de l'application nécessite en plus votre signature électronique . Source

Pour l'instant, l'application n'est qu'en phase de bêta, elle est testée par 300 volontaires dont la moitié sont des patients des chercheurs à l'origine de cette idée. PROSIT a un but bien précis, évaluer votre santé mentale à partir de l'utilisation quotidienne de votre smartphone. L'application va minutieusement regarder les applications que vous utilisez le plus, la fréquence de vos appels, de l'envoi des messages, votre vitesse à écrire, votre force de frappe... Tout ce qui peut indiquer un état émotionnel . En réalité, si vous regardez bien, l'idée est plutôt bien réfléchie, puisque quelqu'un stressé par quelque chose va écrire vite, va envoyer plusieurs messages à la même personne... Votre santé mentale peut effectivement se refléter dans votre manière d'utiliser votre smartphone.

