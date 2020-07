T3 2020 : Apple ne donne aucune indication sur ses résultats financiers

Il y a 36 min (Màj il y a 36 min)

Julien Russo

Réagir

Comme toutes les entreprises, Apple a été frappé de plein fouet par la propagation du Covid-19. La firme a perdu énormément de ventes à cause de ses boutiques fermées et des revendeurs qui ont moins commandé puisqu'eux même étaient en difficulté. Pour la première fois depuis très longtemps, Apple ne donne aucune indication sur ce qui va être annoncé fin juillet.

Des résultats en baisse ?

Depuis toujours, Apple publie des estimations et des indications sur les résultats qui vont être annoncés. À cause du Covid-19, l'entreprise préfère ne rien dire à l'approche de la grande annonce qui aura lieu le 30 juillet prochain, peut-être une stratégie pour éviter de faire chuter l'action en bourse maintenant...

Malgré tout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que grâce à la montée en puissance du télétravail, Apple a vendu plus d'iPad et de Mac que d'habitude. Des appareils qui se vendent à un tarif particulièrement élevé et qui devraient venir embellir les résultats que va dévoiler Apple.

Quand on regarde les chiffres de l'année dernière au troisième trimestre, Apple avait annoncé des revenus impressionnants grâce à l'iPhone qui représentait plus de 50%.

Les analystes s'attendent tout de même à une petite chute pour le T3 2020. En 2019, Apple avait annoncé un chiffre d'affaires de 53,8 milliards de dollars, cette fois-ci il faudrait s'attendre à 51,47 milliards. Un résultat très loin d'être catastrophique, mais si la firme californienne annonce moins, ça risque d'être la dégringolade de l'action AAPL.



Via