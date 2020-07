Dalles mini-LED : un nouveau fournisseur pour Apple

Selon des sources de l'industrie, Tripod Technology aurait été choisi par Apple pour intégrer la chaîne d'approvisionnement des prochains mini iPad et MacBook en fournissant des circuits imprimés rigides ultra-minces. Si cela n'a pas été confirmé par les deux parties, Tripod a tout de même déclaré travailler sur des déploiements dans le segment des mini-LED. Selon ces mêmes sources, la production en volume pourrait débuter dès le début 2021. Source

