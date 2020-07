Les nouvelles applications : Calendall, Watch With Friends, Flate

Watch With Friends (App, iPhone, v1.5, 25 Mo, iOS 11.0, Caavo Inc)

Le moyen le plus simple de regarder Netflix ensemble à la télévision avec des amis, où qu'ils soient.

Watch With Friends est le seul moyen de synchroniser Netflix sur plusieurs téléviseurs et ordinateurs, afin que vous puissiez profiter d'une expérience cinématographique dans le confort de votre maison. Que vous réunissiez votre équipe pour profiter du dernier hit de télé-réalité ou que vous organisiez une soirée cinéma inoubliable pour votre famille, Watch With Friends est tout ce dont vous avez besoin. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez du spectacle, nous nous occupons du reste.



Créez une fête en quelques secondes avec notre extension de navigateur Chrome. Ajoutez l'extension Watch With Friends, accédez à Netflix, démarrez votre émission et Watch With Friends créera automatiquement votre fête! Nommez votre groupe, choisissez un code PIN hôte, puis partagez le lien de votre groupe avec les invités.

