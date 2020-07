Photoshop iPad : sélection améliorée et rotation du canevas

Alban Martin

Adobe met aujourd'hui à jour Photoshop sur iPad avec deux fonctionnalités principales demandées par les utilisateurs : les outils de sélection affinée au pinceau et de pivotage du canevas. Les clients de Photoshop sur iPad auront la mise à jour déployée dans la journée sur l'App Store.



Adobe Photoshop : l'iPad gagne deux outils

Les sélections précises sont essentielles à presque tous les flux de travail Photoshop, et le pinceau Raffiner les contours rapprochera Photoshop sur iPad de la version Mac ou PC. Adobe affirme avoir accordé une attention particulière à ce que l'outil fonctionne de manière transparente avec l'Apple Pencil et la saisie tactile.



Vous pouvez maintenant affiner avec précision la zone de bordure des sélections délicates, brosser les zones douces telles que les cheveux ou la fourrure pour ajouter des détails fins. Cela est nécessaire pour obtenir des sélections d'objets réalistes et de qualité professionnelle avec un mélange d'arêtes vives et douces. On le voit avec les nombreux exemples fournis qui incluent beaucoup de cheveux ou la suppression de sujets d'arrière-plans complexes par exemple.



De plus, l'équipe de Photoshop sur iPad travaille sur des ajustements de performances et d'autres améliorations de ce pinceau qui seront disponibles dans une prochaine version.

L'outil "Faire pivoter le canevas" est également nouveau aujourd'hui. Il est possible de l'utiliser avec un geste à deux doigts. Voici le détail :

Utilisez un mouvement de rotation à deux doigts pour faire pivoter votre toile - et vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière en même temps.

La rotation peut se ferrer à 0, 90, 180, 270 degrés.

Vous pouvez réinitialiser votre rotation et votre zoom en effectuant un rapide geste de pincement de zoom arrière.

La rotation et la capture peuvent être activées / désactivées dans le menu Paramètres -> Tactile.

La rotation n'est pas permanente et revient à zéro degré lors de la réouverture d'un fichier.

Pour en savoir plus sur les nouveautés de Photoshop sur iPad, consultez l'article de blog d'Adobe.

