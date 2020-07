iOS 14 : toujours des zones d'ombre pour l'anti-tracking

Il y a d'importantes zones d'ombres qui sont sujettes à interprétation et qui nécessitent des éclaircissements de la part d'Apple.

Avec la prochaine sortie officielle d'iOS 14 , les nouveautés sont nombreuses, autant du côté fonctionnalités que du côté prise en main de sa vie privée et de la confidentialité. Par exemple, Apple promet une meilleure gestion du suivi publicitaire de l'utilisateur en offrant la possibilité de choisir manuellement quelles applications peuvent traquer ou non. Seulement, cette dernière semble tout de même poser des questions aux publicitaires qui y voient toujours des zones d'ombre.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.