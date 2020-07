Testez la nouvelle taille de l’iPhone 12 5,4 pouces

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

5

Si Quatre iPhone 12 sont attendus à la rentrée, Apple ne proposera « que » trois tailles différentes. Alors que l’iPhone 12 Pro Max va grandir à 6,7 pouces, comme l’iPhone 12 Pro qui passera à 6,1 pouces, l’iPhone 12 va se contracter pour afficher une diagonale de 5,4 pouces. Le dernier, l’iPhone 12 Max restera à 6,1 pouces.





C’est encore le petit iPhone qui nous intéresse, avec sa nouvelle résolution. Si vous voulez savoir comment il va rendre une fois en main, voici une première idée.

Aperçu de la taille du petit iPhone 12

Nos confrères de MacRumors ont créé des images de l’écran d’accueil dans la bonne résolution afin de voir le format de l’iPhone 12 version compacte. L’idée est de l’afficher dans un iPhone actuel pour voir la différence.

Voici les captures à tester selon votre modèle d’iPhone :

Pour tester, enregistrez l’image puis ouvrez la dans l’app photo sur votre iPhone. Vous verrez alors la taille du futur petit iPhone 12, un modèle attendu par de nombreuses personnes fans des iPhone 5 et iPhone 5S.



Malgré son écran de 5,4 pouces, le futur iPhone 12 d’entrée de gamme sera plus compact qu’un iPhone SE 2020 de 4,7 pouces. Et légèrement plus grand qu’un iPhone 5S.



Qui est déjà conquis ?