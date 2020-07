Apple Store : un onglet Pour vous et une comparaison d'iPhone

Comparez instantanément votre iPhone aux autres modèles de la gamme, et trouvez celui qui vous convient le mieux.

Apple a mis à jour l'application Apple Store pour iOS et iPadOS avec un nouvel onglet Pour vous permettant d'afficher "le statut de vos commandes, vos appareils, vos services, vos réservations, et même des astuces sur les produits". Par exemple, la section Vos appareils permet d'obtenir des informations sur l’état de la garantie de votre iPhone ou autre ainsi que de l’aide depuis l’application Assistance Apple. Ce n'est pas la seule nouveauté, puisque Apple offre également la possibilité de comparer votre iPhone avec les autres sur le marché, dans le cas où vous souhaitez changer :

