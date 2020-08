Google Play Musique : Fermeture en septembre pour un remplacement par YouTube Music

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Sur le marché du streaming, la concurrence est rude, pour faire mal à Apple Music et Spotify, Google a décidé de changer de stratégie et de ne plus proposer deux services de streaming, mais de n'en proposer plus qu'un. L'objectif ici est de tout miser sur YouTube Music en fermant Google Play Music.

Google Play Musique ferme ses portes

Depuis déjà deux mois, Google propose aux utilisateurs de Google Play Music de transférer l'ensemble de leurs playlists, préférences personnelles et bibliothèques musicales vers YouTube Music.

Si certains avaient compris que c'était le début de la fin pour le service de Google, c'est aujourd'hui confirmé. La firme de Mountain View a volontairement informé ses utilisateurs que Google Play Music va fermer au profit de YouTube Music qui deviendra dès le 1er janvier 2021 le seul service de streaming de l'entreprise.

En effet, Google souhaite se concentrer uniquement dans YouTube Music qui rencontre plus de succès que Google Play Music. De plus, la marque YouTube est plus populaire, quel que soit l'âge.

La firme va mettre fin à son service en deux étapes :

Tout d'abord, YouTube Music remplacera Google Play Music d'ici décembre 2020. Les utilisateurs auront la possibilité de transférer leurs bibliothèques musicales de Google Play Music vers YouTube Music au cours de cette période. Deuxièmement, dans les mois à venir, les utilisateurs de Google Play Musique ne pourront plus diffuser ni utiliser l'application Google Play Music. De plus, nous apportons des modifications au Google Play Store et à Music Manager.

Pour motiver les utilisateurs de Google Play Music à aller sur YouTube Music plutôt que chez un concurrent, la firme de Mountain View a expliqué avoir créé une expérience fantastique sur YouTube Music.

Les utilisateurs retrouveront tout l'environnement qu'ils auront abandonné sur Play Music. Google explique avoir fusionné le meilleur des deux services. Cependant, l'entreprise est consciente que beaucoup d'utilisateurs profiteront de ce changement obligatoire pour migrer vers un autre service de streaming. Surtout que la fin d'année est souvent sujette à des opérations promotionnelles pour les premiers mois d'abonnements. Pour faciliter le départ, Google explique que vous pourrez annuler votre abonnement sans difficulté à la fin de votre cycle de facturation.



Dans son communiqué officiel, Google décrit une application YouTube Music qui s'est fortement améliorée avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations :

Refonte de la page du lecteur - Les mises à jour de la page du lecteur, disponibles pour les utilisateurs mobiles Android, offrent une conception plus moderne qui permet de meilleurs contrôles de lecture et un accès plus facile à la musique associée et à d'autres fonctionnalités telles que les paroles de chansons.

- Les mises à jour de la page du lecteur, disponibles pour les utilisateurs mobiles Android, offrent une conception plus moderne qui permet de meilleurs contrôles de lecture et un accès plus facile à la musique associée et à d'autres fonctionnalités telles que les paroles de chansons. Le nouvel onglet Explorer disponible sur mobile et sur le Web, est la destination cohérente pour trouver de nouvelles versions, y compris des albums, des singles et des vidéoclips, ainsi que pour parcourir notre vaste catalogue de listes de lecture diverses dans la section Humeurs et genre.

Google profite aussi de ses autres applications, OS et services pour intégrer YouTube Music.

L'entreprise explique qu'une nouvelle mise à jour d'Android TV apporte maintenant le service de streaming sur grand écran, permettant un accès direct depuis sa TV connecté.

L'intégration de YouTube Music s'est aussi faite dans l'interface Google Maps (uniquement sur Android).

Pour finir, Google Assistant a eu une formation spéciale pour jouer de la musique à partir du catalogue YouTube Music.



Pour faire simple, il est plus intéressant pour un utilisateur à 100% sur Android de continuer sur YouTube Music plutôt que d'aller vers un service concurrent.





Télécharger l'app gratuite Google Play Musique