Microsoft stoppera Office 2016 sur Mac en octobre

Il y a 6 heures

Alban Martin

La suite Office 2016 pour Mac ne sera plus supportée par Microsoft le 13 octobre 2020, et après cette date, la connexion aux services Office 365 à l'aide du logiciel Office 2016 pour Mac ne sera plus prise en charge.

Microsoft lâche Office 2016 sur Mac

Microsoft a partagé les détails dans un document de support mettant en évidence les versions d'Office qui seront prises en charge pour la connexion aux services Office 365 à l'avenir.



La connexion aux services Office 365 à l'aide d'Office 2016 pour Mac sera donc stoppée dans deux mois. En effet, Office 2016 pour Mac arrive à la fin du support à cette date.



En revanche, Microsoft Office 2016 pour Windows, Microsoft Office 2019, Microsoft 365 Apps pour les entreprises et Microsoft Apps pour les entreprises continueront de fonctionner avec Office 365.

Selon Microsoft, aucune mesure active ne sera prise pour bloquer d'autres versions du client Office, comme Office 2013, mais les clients plus anciens pourraient rencontrer des problèmes de performances ou de fiabilité au fil du temps car il n’y aura plus de mises à jour.

Cela signifie que la connexion aux services Office 365 à l'aide d'Office pour Mac 2016 pourrait potentiellement fonctionner après la date limite.



Les utilisateurs d'Office 2016 pour Mac sont donc invités à acheter Office 2019 à partir de 30€ sur Amazon. Cette version sera supportée jusqu’en 2023.



Sinon, vous avez la suite iWork sur Mac qui est gratuite avec Pages (Word), Keynote (PowerPoint) et Numbers (Excel).