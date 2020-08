Beats 1 : Lady Gaga aux commandes d'une émission tous les vendredis d'août

Depuis sa création Beats 1 a attiré de nombreux artistes populaires dans le monde entier. Pour cet été, la radio d'Apple Music a invité Lady Gaga pour animer une émission hebdomadaire qui aura lieu tous les vendredis jusqu'au 1er septembre. L'émission s'appellera "Gaga Radio" et sera disponible pour l'ensemble des abonnés Apple Music.

Devenu un atout pour le service de streaming, Beats 1 continue à faire du buzz en proposant toujours plus de diversité musicale et d'artistes sur son antenne.

À partir de vendredi prochain, vous pourrez retrouver Lady Gaga dans son émission Gaga Radio, l'artiste sera aux commandes de sa programmation musicale et de ses interventions dans l'émission, pour faire simple Apple lui a donné carte blanche !

Cet accord fait suite à la sortie du nouvel album de Lady Gaga Chromatica qui est déjà disponible sur Apple Music et les services de streaming concurrent.

La star répondra aux questions des auditeurs, partagera des informations exclusives sur la création de son nouvel album et s'exprimera sur les influences de ses collaborateurs.

Vous retrouverez aussi des mix exclusifs des DJ invités par Lady Gaga. Il y aura BloodPop, BURNS, Vitaclub et TCHAMI.

Introducing #GAGARADIO on @applemusic, every Friday this month ⚔️💓 Tune in at 11am PT and listen to me and my #Chromatica collaborators talk about the inspirations, making the record & more! https://t.co/TyoR7EFGZb pic.twitter.com/aOfXL1Y9UV