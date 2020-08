La vente d'iPhone pourrait chuter de 30% en Chine sans WeChat

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

1

On ne parle que de ça depuis quelques jours : la reprise du bras de fer entre le gouvernement Trump et le gouvernement chinois s'intensifie sur le terrain des technologies.



En effet, les États-Unis menacent notamment d'interdire et de bannir les applications chinoises soupçonnées de faire de l'espionnage donc TikTok et WeChat.



Ce n'est pas tout, puisque le président souhaiterait également que les appareils provenant du pays ne soient plus en mesure de proposer ces fameuses applications.

Ming-Chi Kuo : une chute de vente d'iPhone en chute de 30% en Chine

Selon le très réputé analyste Ming-Chi Kuo, si la décision de bannir les applications chinoises faisant potentiellement de l'espionnage était confirmée, il s'en suivrait une chute de la vente de smartphones en Chine.



Il évoque notamment une baisse de 25 à 30% d'iPhone, uniquement à cause de l'impossibilité d'utiliser WeChat, application de messagerie extrêmement populaire dans le pays.

Parce que WeChat est devenu une nécessité quotidienne en Chine, l'intégration de fonctions telles que la messagerie, le paiement, le commerce électronique, les réseaux sociaux, la lecture d'actualités et la productivité, si tel est le cas, nous pensons que les expéditions de produits matériels d'Apple sur le marché chinois vont baisser significativement. Nous estimons que les expéditions annuelles d'iPhone seront à la baisse de 25 à 30%, et les expéditions annuelles d'autres périphériques matériels Apple, y compris les AirPods, iPad, Apple Watch et Mac, seront révisées à la baisse de 15 à 25%.

Dans un autre scénario, plus optimiste, où WeChat n'est supprimé que de l'App Store américain, l'analyste prédit une baisse de 3 à 6%.



