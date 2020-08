Les nouvelles applications : TuneTrack, The Wallpaper App, RakugakiAR

TuneTrack (App, iPhone / iPad, v1.0.1, 5 Mo, iOS 13.0, Jayaram Nambiar)

Et si vous pouviez consulter vos statistiques musicales n'importe où, à tout moment? Présentation de TuneTrack, la première application qui vous permet de le faire pour plusieurs services de musique.



Il est révolu le temps où il fallait attendre avec impatience la fin de l'année pour voir quels artistes et chansons vous écoutiez le plus. Avec TuneTrack, vous pouvez obtenir ces données à la demande à tout moment en cliquant sur un bouton! TuneTrack vous donne accès à des statistiques telles que les meilleurs morceaux et les meilleurs artistes avec de nombreuses façons de filtrer, telles que la période et la date de sortie, avec la prise en charge de certaines des plates-formes musicales les plus populaires comme Apple Music, Spotify et Last.fm.

Télécharger l'app gratuite TuneTrack