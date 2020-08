Mac : un nouveau malware qui se sert de Xcode

Il y a 8 heures (Màj il y a 8 heures)

Corentin Ruffin

1

La présence de malwares sur nos Mac se multiplie ces dernières années, et c'est compréhensible : quelques années en arrière, l'achat d'un ordinateur à la Pomme était rare et réservé aux "puristes" tandis que désormais, la gamme s'est agrandie et attire les étudiants et les professionnels.



Depuis peu, on recense un nouvel arrivant dans la famille des logiciels malveillants, le XCSSET. Particulièrement malin, celui-ci va jusqu'à se cacher dans les projets Xcode...

Le malware XCSSET s'invite sur nos Mac

Si vous n'êtes pas utilisateur d'un Mac, ou que vous n'êtes pas familier avec l'écosystème d'Apple, il faut savoir que Xcode n'est autre que le logiciel permettant le développement et la publication d'une application iOS, macOS, tvOS et watchOS.



Autant le dire, on parle donc d'un outil grandement utilisé parmi les nombreux développeurs : les hackers l'ont bien compris et on constate désormais l'apparition d'un nouveau malware nommé XCSSET qui se cache dans les projets Xcode.



C'est la société de sécurité informatique Trend Micro qui a constaté « une infection inhabituelle » du malware au sein des fichiers de l'application. Sans que l'on ne connaisse le détail, c'est au moment de la compilation que l'infection se fait...



Pire encore, si les développeurs partagent leurs projets avec des collaborateurs, le virus s'étend chez toutes les personnes.



Une fois en route, le malware peut attaquer les navigateurs présents sur le Mac et donc mettre la main sur des données sensibles.



Source