La banque suisse UBS est compatible Apple Pay

Chers lecteurs suisses, avez-vous Apple Pay avec votre banque et si oui, depuis quand ? A noter que Advanzia (Luxembourg) est aussi compatible depuis ce jour.

Pour se faire pardonner son retard, la banque suisse indique que le service est compatible avec les cartes VISA et Mastercard, ce qui est rare. Pour les utilisateurs Android, il faut savoir que la banque propose déjà une solution avec "Mobile Pay" qui permet de payer avec les smartphones sur les terminaux NFC. Autrement, UBS détaille l'utilisation d'Apple Pay . Si vous aviez suivi notre tutoriel en 2016 à la sortie du service en France, vous connaissez déjà tout ça.

UBS, la plus grande banque suisse, saute enfin le pas du paiement mobile d'Apple. En effet, après Swiss Bankers, Corner Bank, Migros, Crédit Suisse et Bonus Card, UBS supporte enfin Apple Pay pour ses clients. Annoncée en avril dernier, l'arrivée d'Apple Pay va réjouir nos amis suisses.

