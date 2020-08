SAUV Life : une app pour aider son prochain en attendant le SAMU

Medhi Naitmazi

Si vous ne connaissez pas l'app SAUV Life, il faut savoir que depuis deux ans, elle permet de sauver des vies.



En effet, reposant sur la communauté et les nouvelles technologies, Sauv Life permet à tout le monde d'être alerté en cas d'arrêt cardiaque dans son coin. Le temps que les secours arrivent, un citoyen lambda peut intervenir et pratiquer un massage cardiaque.

SAUV Life : une app utile et gratuite

Sauv Life est donc une app dédiée à l’urgence vitale. Entièrement gratuite, elle propose d'augmenter les chances de survie des 40 000 personnes qui font une crise cardiaque en France chaque année. Quand cela arrive, les chances de survie ne sont que de 4% et ce chiffre baisse de 10% chaque minute qui passe sans la pratique d'un massage cardiaque.



Partant du constat que les secours arrivent en moyenne au bout de 13 minutes, les développeurs de Sauv Life ont imaginé une solution pour agir plus rapidement.

Ainsi, les citoyens volontaires qui sont géolocalisés par l'app à proximité, sont alertés et peuvent décider d'aller aider une victime.



Bien évidemment, les alertes ne proviennent pas de n'importe quelle entité ou personne. Ce sont les requêtes émanant du SAMU qui sont traitées par l'app, dans le cas d’arrêt cardiaque ou d’hémorragie grave. Le SAMU estime le temps nécessaire pour intervenir et prévient les bénévoles via l'app si besoin. Les personnes dans le secteur reçoivent alors une alerte par push notification et peuvent accepter ou décliner.



Dans l'autre sens, Sauv Life permet de contacter le SAMU rapidement, et de manière ciblé grâce au suivi par GPS dans le cas où vous êtes témoins d'un arrêt cardiaque.



Une application pour les personnes qui souhaitent se rendre utile, une sorte de héros du quotidien qui n'a besoin que d'un iPhone (ou d'un Android).



A noter que l'app est sponsorisée par Uber, La Croix Rouge, les Hôpitaux de Paris, etc.

