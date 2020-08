Partager son calendrier iCloud sur iPhone ou iPad

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Réagir

Dans une vidéo explicative, Apple nous montre comment planifier et partager son calendrier iCloud avec ses contacts. Ce tutoriel vidéo concerne l'iPhone comme l'iPad. Idéal pour les couples, les amis et autres collègues qui partagent du temps ensemble.

Partage de calendrier entre amis : le tuto d'Apple

Pour de nombreuses personnes cela peut sembler banal, mais certaines fonctionnalités ne sont pas connues de tous et Apple aime le rappeler via sa chaine YouTube Apple Support. À travers des courtes vidéos de démonstration, Apple fait découvrir certaines fonctionnalités de leurs appareils. Cette fois-ci, Apple nous parle du partage de son calendrier iCloud.



Pour cela, une fois votre planification terminée (exemple : RDV 16h dentiste), il suffit d'appuyer sur Calendriers au bas de l'écran, puis sur le bouton d'informations (un rond avec un i à l'intérieur) à droite du calendrier que l'on souhaite partager et pour finir, cliquer sur Ajouter une personne. Dans un second temps, la personne que l'on souhaite ajouter, recevra une notification, pour rejoindre le calendrier ou décliner l'invitation.



C'est aussi simple que ça.



Apple en profite par la même occasion pour rappeler à tout le monde de consulter leurs vidéos, au cas où vous avez besoin d'aide.