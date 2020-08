Les AirTags refonts surface à travers un brevet

En effet, dans un nouveau brevet déposé en février dernier et accepté par l’USPTO hier, le constructeur décrit précisément le fonctionnement et la consommation d'énergie d'un objet qui pourrait s’appeler AirTags .

Perdre ses clés procure un sentiment désagréable pour n'importe qui. Pour remédier à ce problème, durant ces dernières années, plusieurs sociétés ont créé une sorte de porte-clés intelligent. Il est décrit comme un petit appareil embarquant la plupart du temps un GPS ou un capteur Bluetooth qu’il vous suffit d’accrocher à votre sac, votre portefeuille ou tout ce que vous avez l’habitude de chercher trop souvent pour ensuite le géolocaliser depuis une application dédiée. Peut-être connaissez-vous "Tile" ? Il est l'un des plus connus dans le domaine si ce n'est le numéro un. Malheureusement pour eux, la concurrence pourrait bientôt s'élargir, et pas avec n'importe qui car c'est bien Apple avec ses fameux AirTags qui devraient tôt ou tard voir le jour.

Les AirTags font parler d'eux. Un nouveau brevet qui peut nous laisser penser à une future arrivée d'ici quelque temps. Il est vrai que c'est un produit dont on entend énormément parler depuis un certain temps. Serions-nous entrain de nous rapprocher de la sortie officielle ?

