Les nouvelles applications : Subtrack, Sound Waves, Doo

Subtrack est un outil de suivi des abonnements et des dépenses magnifique et puissant, respectueux de la vie privée. Ne manquez jamais une date d'échéance. Vous pouvez ajouter vos abonnements provenant de plus de 300 services ou alors les customiser. Vous verrez ainsi la date de fin de ces dernières.

Sound Waves est un piano et une batterie facile à utiliser qui fonctionne en orientant votre appareil dans différentes directions. Chaque direction produit un son différent et vous pouvez ainsi jouer un piano ou de la batterie en déplaçant l'appareil ! Regardez comme des confettis en forme de note tombent de l'écran chaque fois que vous jouez une note / un temps. L'application utilise les données de mouvement de l'appareil pour savoir dans quelle direction votre appareil fait face.

Doo: Get Things Done (App, iPhone / iPad, v3.0.1, 12 Mo, iOS 12.4, Ciarlo Software, LLC)

Doo est un moyen simple d'être plus productif. Créez une carte pour chacune de vos tâches. Les meilleures cartes sont faciles à commencer et ont un objectif clair. Choisissez quelques tâches chaque jour et retardez le reste. Doo vous aide à prendre des habitudes constantes et durables qui vous aident à rester concentré.



Au fil du temps, vos cartes terminées deviennent des projets achevés, sans le stress et l'angoisse d'une liste sans fin.

