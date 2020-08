AAPL : le fractionnement 4 pour 1, c'est aujourd'hui !

Il y a 1 heure (Màj À l'instant)

Corentin Ruffin

Réagir

Dans le monde de la Bourse, il est de coutume que lorsqu'une action devient trop haute, la firme en question procède à un fractionnement, permettant de réduire son coût.



C'est notamment le cas de la Pomme qui, avec une valeur de 499,23 dollars vendredi dernier, se retrouve dans une situation difficile où un éventuel actionnaire doit débourser une petite fortune.



Mais, aujourd'hui, Apple va procéder à un fractionnement pour rendre tout cela plus accessible : le 4 pour 1.

Apple mise sur un fractionnement pour attirer les actionnaires

Il n'est pas facile pour les plus petits actionnaires de s'offrir une action d'Apple lorsque celle-ci frôle les 500 dollars... C'est pour cela que lors de l'annonce de derniers résultats, la Pomme avait déclaré qu'elle procèderait à un fractionnement dès le 31 août prochain.



C'est donc aujourd'hui que la firme va mettre en place le fractionnement 4 pour 1, ce qui veut dire que désormais, celui qui possédait une action Apple hier en possède désormais 4.



L'astuce, c'est que la valeur d'une action passe désormais à 124,81 dollars, ce qui revient au total à 499,23 dollars, tout en permettant un accès plus facile à de nouveaux actionnaires.



On se rappelle que le dernier fractionnement d'Apple avait eu lieu en 2017, où elle avait procédé à la mise en place d'un 7 pour 1.