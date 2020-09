Des caméras bien plus rapides pour les futurs iPhone 5G

Alban Martin

Les caméras des iPhone d'Apple pourraient à l'avenir adopter des circuits imprimés à base de polymère à cristaux liquides (LCP) afin de leur permettre de transmettre des images haute résolution à des vitesses plus élevées, selon des sources de la chaîne d'approvisionnement de DigiTimes.



L'utilisation de PCB flexibles sur base de LCP dans les modules d'objectif de caméra nécessitait la présence d'un modem 5G haute vitesse dans la gamme de smartphones d'Apple. De quoi booster les applications de vidéo en direct et de réalité augmentée.

Des caméras taillées pour la 5G chez Apple

Les circuits imprimés LCP pourraient donc être massivement adoptés dans les modules d'objectif de caméra ‌pour iPhone‌ à l'avenir afin de prendre en charge la transmission d'image à grande vitesse qui va devenir de plus en plus fréquent avec les nouveaux usages.



L'information a fait son apparition dans un rapport concernant l'activité accrue des partenaires de la chaîne d'approvisionnement d'Apple pour fournir des volumes supplémentaires sur les modems mmWave pour iPhone en 2021. Cette technologie 5G à ondes millimétriques utilise également des cartes à base de LCP, et est la technologie de réseau 5G la plus rapide que les opérateurs déploient actuellement .



Cette année, les iPhone 12 Pro devraient prendre en charge les mmWave, mais le rapport n'est pas clair concernant les modèles d'iPhones qui incluront des circuits imprimés de modules de caméra basés sur LCP capables de transmettre plus rapidement les images. Ce serait probablement l'an prochain avec les iPhone 12S.

Apple devrait sortir le mois prochain des iPhones 12 Pro 6,7 et 6,1 pouces haut de gamme avec des caméras à triple objectif, tandis que les nouveaux iPhones 12 bas de gamme 5,4 et 6,1 pouces seraient équipés d'appareils photo à double objectif.



Les modèles ‌iPhone 12‌ haut de gamme pourraient comporter un téléobjectif amélioré avec zoom optique 3x. Selon certaines rumeurs, l'iPhone‌ haut de gamme de 6,7 pouces de 2020 serait doté d'une technologie de stabilisation d'image par déplacement de capteur, ce qui pourrait potentiellement apporter une stabilisation d'image à l'objectif ultra grand angle.



Apple pourrait également inclure de nouveaux modes de caméra sur les modèles haut de gamme ‌iPhone 12‌, leur permettant de filmer des vidéos 4K à 120 et 240 images par seconde. Les nouveaux modes de caméra sont référencés dans iOS 14.



En outre, des rumeurs suggèrent qu'au moins l'un des nouveaux modèles d'iPhone à venir en 2020 comportera une caméra 3D, qui ressemble à la fonction LiDAR qu'Apple a ajoutée aux modèles iPad Pro 2020. LiDAR est essentiellement capable de cartographier l'environnement environnant au niveau des photons à des vitesses de nanosecondes. Idéal pour la réalité augmentée et la photo.



