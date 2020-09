Un joli concept d’iPad Air 4 !

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Les rumeurs autour de l'iPad Air 4 redessiné avec écran un bord à bord s’intensifient ces derniers temps, et Bloomberg a même confirmé cette semaine que le nouvel iPad Air sera présenté cet automne.



Si il reste encore des zones d’ombre sur le produit final, on sent qu’Apple va s’inspirer des modèles iPad Pro 2018 et 2020 pour le design. Ce que le designer Svetapple nous propose en concept.

Un iPad Air 4 très réussi !

Les rumeurs suggèrent que le nouveau modèle d’iPad Air aura des bords plus minces autour de l'écran, tout comme les derniers modèles d’iPad Pro. Les dimensions de l'iPad Air 4 devraient être similaires à celles de l'iPad Pro 11 pouces, mais on ne sait pas si le nouvel iPad Air 4 aura exactement la même taille d'écran que le plus petit de la gamme Pro.



Cependant, au lieu de Face ID, ce nouvel iPad Air comportera Touch ID intégré au bouton d'alimentation - ce qui est sans précédent sur l'iPhone et l'iPad. Étant donné que le nouveau design n'aura pas de bouton d'accueil et que les capteurs d'identification de visage sont toujours chers, Apple adopterait Touch ID sur iPad Air pour réduire les coûts et garder le modèle Air comme une alternative moins chère pour les clients. Un milieu de gamme.



Le concept de Svetapple nous montre un iPad Air 4 qui ressemble extrêmement à l'iPad Pro 2018, mais avec des différences significatives. L'iPad Air 4 illustré en images a un design plus élégant avec des bords plats, un connecteur intelligent à l'arrière et un seul objectif de caméra en saillie. L'iPad, cependant, n'a pas de flash LED intégré, comme l’actuel Air 3.



Le concept imagine également un bouton d'alimentation plus grand à cause du Touch ID intégré. Voici quelques rendus :





Pour mémoire, tout cela vient d’un manuel de l'iPad Air 4 récemment divulgué et que nous avions partagé en première mondiale la semaine dernière.



Nous y avions appris que le nouveau modèle comportera un port USB-C au lieu du connecteur Lightning, ce qui permettra aux utilisateurs d'iPad Air de connecter une gamme d'accessoires qui ne sont pas compatibles avec les modèles d'iPad actuels, à l'exception de l'iPad Pro. De plus, il conserverait le Smart Connector à l'arrière pour apporter la compatibilité avec le nouveau Magic Keyboard avec trackpad, qui a été introduit plus tôt cette année en tant qu'accessoire des iPad Pro.