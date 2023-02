Un joli concept de Dynamic Dock sur MacOS

La plus grande évolution de l’iPhone 14 Pro a été l'introduction de la Dynamic Island - la nouvelle zone en haut de l'écran qui encapsule le système Face ID et s'intègre à merveille au logiciel d’Apple.



Mais à quoi pourrait ressembler l'île dynamique sur un Mac ? C'est ce que s'est demandé le designer Andreas Storm. Et voici sa réponse.

Dynamic Dock

Andreas a partagé sur Twitter un concept de Dynamic Dock, qui transpose la Dynamic Island de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max dans le dock du Mac. Il ne s’agit pas de faire un "trou" dans l’écran mais d’insérer un module protéiforme au bas de l’écran du système d’exploitation.

Comme vous pouvez le voir, le concept de Dynamic Dock ajoute une section au dock qui est essentiellement un widget dynamique. Dans la vidéo suivante, la partie dynamique du dock change entre un widget Apple Music, Météo et YouTube.



Le widget Apple Music, qui affiche la pochette de l'album et des informations sur les chansons, vous permet de mettre en pause ou de passer à la chanson suivante. Le widget Météo affiche les conditions actuelles avec la même animation que celle utilisée dans les applications d’Apple. Le widget YouTube offre quelques raccourcis, comme la possibilité d'effectuer des recherches et d'accéder directement aux chaînes auxquelles vous êtes abonné.



Si cela ne révolutionne pas le système, qui propose déjà des widgets dans la barre latérale (et avant cela dans une vue spécifique qui a disparu), ce concept utilise mieux l'espace dans le dock, tout en imaginant que les développeurs puissent migrer facilement leurs widgets iOS vers MacOS.



Découvrez la vidéo du concept ci-dessous :

Will we see a dynamic dock soon?



Concept: https://t.co/GuLeuddTdx pic.twitter.com/SId16fcgs7 — Andreas Storm (@avstorm) February 10, 2023

Ce n’est pas un gadget

Apple a introduit la Dynamic Island sur l'iPhone avec l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max en septembre 2022. La fonctionnalité "mélange la ligne entre le matériel et le logiciel, s'adaptant en temps réel pour montrer les alertes, les notifications et les activités importantes." Nous avons vu un gran nombre d’applications en tirer parti comme L’équipe pour les événements sportifs, Flighty pour les informations de suivi de vol, et plus encore comme Lumy qui traque la position du soleil. On a accès aux informations depuis l’écran verrouillé et l’encoche grâce aux Live Activities.



Si l'île dynamique est pour l'instant limitée aux modèles "pro", la rumeur veut que cette fonctionnalité soit disponible sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus à venir en septembre prochain.



Qui veut un Dynamic Dock pour macOS 14 ?