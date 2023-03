Concept : pourquoi pas une Dynamic Island sur MacBook Pro ?

Le MacBook Pro haut de gamme a fortement évolué en 2021, avec notamment une nouvelle taille de 14 pouces (en plus de la version 16 pouces), mais aussi un nouveau design qui intègre non seulement un boîtier redessiné, mais aussi un écran bord à bord toisé par une encoche. Inspiré de l'iPhone, l'encoche intègre les capteurs frontaux de luminosité et la caméra FaceTime. Entre temps, l'iPhone 14 Pro a apporté la Dynamic Island, une encoche améliorée car plus petite, décollée du cadre supérieur mais aussi interactive grâce à la partie logicielle.

Une nouveauté à venir sur MacBook ?

Dans la nouvelle itération du MacBook Pro 2023, Apple n'a rien changé au design, elle s'est contentée d'y placer les puces M2 Pro ou M2 Max. Certains regrettent ce choix et auraient voulu une Dynamic Island. C'est le cas de Ian Zelbo qui a partagé sur Twitter un concept très intéressant.

Le designer n'a pas eu trop d'efforts à fournir. Il a pris un MacBook Pro 14 pouces et un fond d'écran coloré chez BasicAppleGuy et a remplacé l'encoche par une Dynamic Island. Il a ensuite mis en situation l'ordinateur portable d'Apple avec un lecteur multimédia, un appel en cours ou encore la recharge de l'appareil. Le résultat est impeccable, optimisant l'espace d'affichage et recentrant finalement les notifications qui arrivent habituellement sur le côté droit de l'interface de macOS.



Ce n'est pas une révolution, clairement, mais une belle évolution qui permettrait d'attirer certainement de nouveaux clients friands de détails esthétiques sur un futur MacBook Pro M3. Pour aller plus loin, on pourrait imaginer y intégrer Face ID, pour un déverrouillage en regardant simplement l'écran. Face ID sur Mac est dans les tuyaux depuis des lustres, avec des brevets et des fuites régulières, mais Apple ne s'est toujours pas décidé.

Qu'en pensez-vous ? Bonne ou mauvaise idée ?