Un joli concept d'iPhone Air pliable par Antonio De Rosa

Il y a 52 min

iPhone

Alban Martin

Réagir



Un nouveau concept d'iPhone à clapet nous montre à quoi pourrait ressembler un tel appareil si Apple adoptait la même approche que le Samsung Galaxy Z Flip.



Contrairement à un téléphone de taille classique qui se déplie pour ressembler à un iPad, le concept de flip envisage un iPhone de taille classique qui se plie en deux, comme les anciens Motorola Startac par exemple des années 90, ressuscité en Razr plus récemment.

Apple travaille sur un iPhone Fold

Depuis plusieurs années, plusieurs sources indiquent qu'Apple travaille sur un iPhone Fold. Il semble certain qu'Apple a développé plusieurs prototypes, et il a été suggéré que le premier d'entre eux pourrait être lancé dès cette année ou l'année prochaine. Déjà en 2019, Ming-Chi Kuo suggérait qu'Apple visait 2023.



Pour réaliser un iPhone pliable, il y a deux écoles. Soit Apple fabrique quelque chose qui se déplie en une tablette, soit un téléphone de taille normale qui se replie en deux ? Apple a déposé des brevets pour des modèles dotés de deux écrans distincts et d'un seul écran "auto-réparateur". Le premier brevet remonte à 2018.

Concept d'iPhone à clapet

Le designer Antonio De Rosa a déjà imaginé l'approche de la tablette avec un premier concept, et il s'intéresse maintenant à l'alternative, la version à clapet. Il l'a nommé iPhone Air.



Les images montrent un téléphone compact se dépliant en un seul écran - avec l'ajout d'un petit écran secondaire à l'extérieur, intégrant une sorte d'Apple Watch. Cette dalle externe est nécessaire pour voir les notifications et l'heure sans avoir à déplier le téléphone, ainsi que quelques widgets comme un lecteur musical ou bien ses derniers messages.



Vous pouvez voir une vidéo ci-dessous de l'iPhone Air, et plus d'images sur le site de De Rosa.