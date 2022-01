Concept : voici à quoi pourrait ressembler l'iPhone Fold

Julien Russo

La tendance du moment est sans aucun doute les smartphones à écran pliable. Même si ce ne sont pas les modèles qui rencontrent le plus de succès (notamment à cause de leurs prix élevés), il y a quand même une demande, c'est en tout cas ce qu'on constate chez Samsung et Huawei.

Un iPhone Fold, pas avant 2024 !

Les rumeurs l'affirment toutes, Apple travaille bien en ce moment sur la conception d'un iPhone à l'écran pliable. Si ce projet n'est pas considéré comme prioritaire pour les ingénieurs qui s'occupent de l'iPhone, c'est tout de même un futur modèle qui devrait être présenté au public dans maximum 2 ans.

Pour avoir un avant-goût de l'iPhone Fold, le média américain AppleInsider a créé plusieurs rendus exclusifs en mélangeant ce qui se rapproche de l'iPhone qu'on connaît actuellement et des modèles Fold chez les concurrents.

Sur cette première image, on retrouve un iPhone avec des côtés plats comme les iPhone 13, Apple devrait conserver ce style pour les prochaines générations à venir, mais également pour son iPhone pliable.

Comme vous pouvez le remarquer, l'encoche n'existe plus, les rumeurs prévoient sa disparition dès cette année, les chances qu'elle soit encore présente en 2024 sur l'iPhone Fold sont extrêmement réduites. On aperçoit à la place une caméra à selfie sous forme de perforation.



L'affichage devrait s'adapter en fonction de l'ouverture, iOS détectera automatiquement quand l'iPhone est fermé, semi-ouvert ou ouvert.

Dans l'écran d'accueil, il sera possible d'avoir jusqu'à deux pages d'applications en simultané avec une page rassemblant les widgets (comme quand vous swippez à droite sur iOS 15).

L'une des volontés d'Apple, c'est de commercialiser un iPhone à l'écran pliable sans qu'il y est le moindre pli au milieu de l'écran, c'est un challenge très compliqué, mais qui n'est pas insurmontable surtout avec une équipe d'ingénieurs exceptionnels et un soutien de fournisseurs comme Samsung Display et LG Display.



AppleInsider explique qu'il va falloir s'attendre à une épaisseur légèrement plus importante qu'avec les iPhone 13 et une taille d'écran qui serait similaire à celle d'un iPad mini quand l'iPhone sera complètement déplié.

Autrement dit, les consommateurs qui apprécient les smartphones grands écran vont être servis avec l'iPhone Fold !

Sur l'iPhone Fold, on devrait retrouver un design familier, du moins qui ressemble énormément aux iPhone qui ne possèdent pas un écran pliable. Apple devrait maintenir le triple appareil photo à l'arrière avec le LiDAR qui propose une expérience améliorée de la réalité augmentée sur l'iPhone.

Du côté des boutons, il y aura toujours le + et - du volume, la gestion du mode silencieux ainsi que le bouton de verrouillage, Apple souhaite garder ces accès physiques sur l'iPhone Fold.



Ce concept est exclusivement basé sur les iPhone actuels, les nombreux brevets déposés par Apple ainsi que les smartphones pliables concurrents.

AppleInsider ne mentionne pas le prix officiel, mais il serait bien plus cher qu'un modèle Pro Max, on pourrait facilement s'approcher des 2 000 euros pour la capacité de stockage minimum. Il ne fait aucun doute qu'avec un iPhone Fold, Apple exploserait littéralement ses résultats financiers grâce à une belle marge de bénéfice.