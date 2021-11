Voici à quoi pourrait ressembler l'Apple Car (modèle 3D à partir des brevets)

Dans l'histoire d'Apple, il y a eu plusieurs projets qui ont marqué l'entreprise. On pense notamment au Mac, à l'iPod qui a été une véritable révolution ou encore à l'iPhone qui a changé à jamais notre approche avec un téléphone. La prochaine grande étape sera sans aucun doute l'Apple Car, la voiture électrique et à la pointe de la technologie !

Et si l'Apple Car ressemblait à cela ?

Dès qu'on en parle à Tim Cook ou à un autre membre de l'équipe de direction d'Apple, chacun réagit comme si le projet Apple Car n'existait pas. Pourtant, de nombreuses rumeurs sont apparues depuis bientôt 10 ans et les dépôts de brevet s'enchaînent à un rythme impressionnant dans le registre de l'USPTO.

Toutes ces informations qui arrivent jusque dans les médias ne peuvent pas être le fruit du hasard, tous les indicateurs montrent qu'Apple travaille bien sur une voiture électrique qui viendra prochainement concurrencer les véhicules de Tesla.



Si pour l'instant, on ne peut pas compter sur Apple pour dévoiler des informations sur l'Apple Car, on peut compter sur les experts automobiles de Vanarama. L'équipe derrière le populaire site aux États-Unis a pris le temps pour réaliser un modèle 3D époustouflant, celui-ci s'est basé exclusivement sur les dépôts de brevet ignorant toutes les rumeurs qui font la Une depuis plusieurs années.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, voici à quoi pourrait ressembler l'extérieur de l'Apple Car dans sa version finale. On constate une conception qui fait penser au Cybertruck de Tesla, cependant plusieurs points sont complètement différents.

À commencer par les angles qui sont plus arrondis, Apple semble avoir particulièrement travaillé sur ce détail qui aurait une importance dans le design de l'Apple Car.



On retrouve également beaucoup de verre, la firme de Cupertino a exprimé dans ses brevets le choix d'un toit panoramique en verre, ce qui permettra aux passagers de profiter de l'environnement, des couchers de soleil ou encore des étoiles dans le ciel la nuit.



L'avantage principal de proposer un toit tout en verre, c'est pour la luminosité, le soleil pourra facilement pénétrer à l'intérieur du véhicule, ce qui est bien plus agréable !

Cette idée provient du brevet US10384519B1 qui avance la conception d'une voiture avec un châssis extrêmement discret.

Ce qui a été ajouté dans le modèle 3D et qui n'a jamais été exprimé dans les brevets déposés par Apple, c'est la calandre en maille qui rappelle le Mac Pro à l'avant du véhicule, des poignées de porte rétractable et une couleur blanche très moderne.



Le géant californien n'a jamais mentionné les couleurs qui pourraient être commercialisées pour l'Apple Car, on espère que l'entreprise proposera plus de choix que certains de ses produits qui sont disponibles soit en noir ou en blanc exclusivement.

L'intérieur, la connectivité et le logiciel

Apple n'est pas une entreprise qui est à l'aise dans le domaine de l'automobile, c'est une première, les connaissances sont limitées et c'est principalement pour cette raison qu'Apple a embauché des experts du secteur.

Cependant, ce qui risque d'être formidable et où les développeurs devraient prendre beaucoup de plaisir... c'est la création du logiciel qu’on aura dans l'Apple Car.

On peut s'attendre à un nom du type carOS, ou encore iCar.



Quoi qu'il en soit, les experts de Vanarama ont modélisé ce qui est expliqué dans les brevets (d'ailleurs ils sont très nombreux sur la partie firmware). On retrouverait un écran géant qui s'étendrait sur l'ensemble du tableau de bord, autrement dit il irait du siège passager jusqu'à celui du conducteur !



Plusieurs brevets ont mentionné un écran entièrement contrôlable en tactile (une expérience similaire à ce qu'on connaît sur les produits Apple) et surtout complètement personnalisable. Il serait possible d'afficher les applications que vous souhaitez à un endroit précis, mais aussi de disposer des widgets comme vous le voulez.



Sur la modélisation 3D, on constate la présence de Siri, l'app Apple Plans (indispensable), l'accès au catalogue Apple Music ou encore des informations sur le véhicule qui seront devant le conducteur.

Ces infos seront sans aucun doute la vitesse, l'autonomie en temps réel, les données de la conduite autonome...

Qu'en pensez-vous ?

Ce modèle 3D est à des années-lumière de ce qu'on a pu voir précédemment avec d'autres concepts, il a la particularité de se concentrer uniquement sur les brevets en ignorant complètement les rumeurs qui se contredisent trop souvent.

On remarque un concept raisonnable, qui n'est pas dans l'abus et qui est réaliste. Si le design extérieur semble un peu "fade", l'intérieur est quant à lui spectaculaire avec le grand écran qui permettra au passager comme au conducteur d'obtenir une expérience unique.



Retrouvez le modèle 3D