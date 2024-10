Un magnifique concept d'iPad Pro M3 avec encoche façon MacBook Pro

Tout le monde le sait, Apple prépare du lourd avec l'iPad Pro 2024. Outre une nouvelle puce M3, on s'attend à tout nouvel écran OLED en lieu et place du miniLED. Si la technologie d'affichage organique est meilleur pour le rendu des couleurs et du contraste, elle permet aussi de se passer de rétro-éclairage et donc d'affiner la tablette. Mais Apple pourrait aller plus loin, comme l'imagine ce concept avec des bordures très fines autour de l'écran... et une encoche.

Une bonne idée pour le nouvel iPad Pro

Actuellement, l'iPad Pro M2 affiche le même design que le modèle 2018, avec des bordures assez épaisses pour intégrer Face ID. Avec le concept du jour signé Tech God sur X, l'iPad Pro M3 aurait un ratio écran/gabarit incroyable, et ceux qui s'inquiète de la prise en main peuvent tout de suite se rassurer : iPadOS gère depuis des années la détection de la paume de la main.

Inspiré des derniers MacBook Pro M3, marquant une évolution significative dans l'esthétique des tablettes Apple, ce nouvel iPad Pro arbore donc une bordure extrêmement fine autour de son écran, maximisant ainsi l'espace d'affichage pour une expérience immersive. La tablette adopte également une encoche pour le système de caméra et de reconnaissance faciale, semblable à celle des MacBook Pro M3 (non dotés du Face ID). Ce décroché, qui n'exile pas sur l'iPad actuel, peut faire grincer des dents. Il est en tout cas la marque de fabrique de la société. Le designer aurait d'ailleurs pu (du ?) utiliser la Dynamic Island.



Ce design raffiné avec une dalle OLED comme argument principal, combiné à la puissance du processeur M3, devrait faire de l'iPad Pro 2024 une véritable œuvre d'art technologique, conçue pour les professionnels et les clients exigeants. D'après nous, le prochain iPad Pro pourrait même passer au titane, comme les derniers iPhone 15 Pro / Pro Max.



Voici la fiche technique possible :

Écran : Écran OLED Retina de 13 pouces, résolution 2732 x 2048, taux de rafraîchissement de 120Hz ProMotion, technologie True Tone et large gamme de couleurs P3. Processeur : Puce Apple M3, offrant une performance graphique et CPU améliorée par rapport aux générations précédentes. Stockage : Options allant de 128 Go à 2 To, avec mémoire vive (RAM) augmentée pour gérer des tâches plus exigeantes. Caméra avant : Caméra avant et Face ID. Caméra arrière : Système de caméra triple avec capteur LiDAR pour des expériences AR améliorées. Audio : Quatre haut-parleurs pour une expérience audio immersive, avec prise en charge de Dolby Atmos. Connectivité : 5G pour une connectivité ultra-rapide, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, et un port USB-C/Thunderbolt pour des transferts de données à grande vitesse. Batterie : Autonomie améliorée avec jusqu'à 12 heures d'utilisation sur une seule charge, charge rapide avec un adaptateur USB-C. Système d'exploitation : Dernière version d'iPadOS 17 offrant des fonctionnalités multitâches avancées, une meilleure intégration avec macOS et iOS. Accessoires : Compatibilité avec le nouvel Apple Pencil, Smart Keyboard Folio et Magic Keyboard avec trackpad. Design : Corps en titane recyclé, disponible en plusieurs coloris, avec un design fin et léger. Charge sans fil. Sécurité et Confidentialité : Face ID en façade et Touch ID intégré au bouton d'alimentation pour une sécurité accrue, ainsi que les dernières fonctionnalités de confidentialité d'Apple comme l'option contre le vol d'iOS 17.3. Environnement: Engagement d'Apple envers l'environnement, avec des matériaux recyclés et une empreinte carbone réduite.

Attendu pour mars-avril 2024, l'iPad Pro M3 va sans aucun doute poser les bases d'un nouveau style, repris par la suite par les iPad Air, iPad mini et iPad tout court. Les quatre tablettes Apple doivent être renouvelés cette année.