HopHopFood : le boom des applications de dons alimentaires

Guillaume Gabriel

Suite à la crise sanitaire, touchant le secteur de l'économie, de nombreux français se sont retrouvés avec un pouvoir d'achat affaibli, ce qui risque d'être le cas encore pour quelques mois.



Ainsi, les applications d'entraide et de partage ont eu le droit à leur avènement, notamment sur le marché de l'alimentaire : des apps de dons se sont glisséss dans le top de l'App Store et du Play Store, gage d'une belle forme.



On pense notamment à Geev, ShareTheMeal, mais également l'excellente HopHopFood (v3.3.7, 37 Mo, iOS 10.0) dont nous allons parlé dans cet article.

HopHopFood : l'anti-gaspi solidaire

En cette période trouble et difficile, il est encourageant de voir que des outils et des mouvements de solidarité voient le jour pour aider les plus démunis d'entre nous.



C'est le cas de HopHopFood dont le but n'est autre que de "favoriser la solidarité alimentaire entre particuliers". Pour ce faire, il est possible de faire don de nourriture au travers de l'application, alertant ainsi vos voisins et les personnes à proximité de chez vous.



Une messagerie interne permet de valider l'échange entre les deux parties et de mettre au point les modalités. Bien sûr, si vous êtes dans le besoin, vous pourrez parcourir la carte pour voir les dons se trouvant autour de vous.



Bien sûr, l'application est totalement gratuite et encourage l'anti-gaspillage comme ToGoodToGo.

