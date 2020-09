Neato lance trois nouveaux modèles : D8, D9 et D10 avec les raccourcis Siri

Neato Robotics est l'un des fabricants les plus réputés et les plus fiables sur le marché des robots aspirateurs. L'entreprise californienne a prouvé une multitude de fois par de précédents modèles sa capacité à apporter un logiciel et du matériel efficace et qui dure dans le temps. La particularité de Neato c'est aussi son talent à se renouveler, la marque propose justement trois nouveaux modèles avec la compatibilité des raccourcis Siri.

Bienvenue au Neato D8, D9 et D10

C'est la rentrée pour Neato. Le célèbre fabricant de robots aspirateurs améliore sa gamme en proposant trois nouveaux modèles qui apporteront chacun une petite différente par rapport à la génération précédente.

On commence avec le Neato D8 qui aura la même forme de "D" que tous les autres robots de la marque, il possède la technologie LaserSmart qui a pour but d'améliorer l'efficacité de nettoyage dans un environnement avec peu d'éclairage.

L'autonomie est de 90 minutes, il possède un grand bac à poussière et une brosse extra-large. En ce qui concerne le Neato D9, on retrouve les mêmes caractéristiques que le D8, mais vous aurez une meilleure autonomie avec 120 minutes à chaque charge et un filtre ultra-performant de type HEPA.

Pour le modèle le plus haut de gamme, le Neato D10 vous proposera une autonomie jusqu'à 150 minutes avec un filtre True HEPA inclus, Neato affirme que ce type de filtre attrape jusqu'à 99,7% des allergènes.

L'autre grosse nouvelle de la rentrée chez Neato, c'est la compatibilité de l'application iOS avec les raccourcis de Siri. Vous pourrez demander à l'aspirateur robot de faire des tâches en passant par l'assistant vocal d'Apple ! Même plus besoin d'ouvrir l'application iOS ou watchOS de Neato pour réaliser la demande de nettoyage. Malheureusement, les robots annoncés ne sont toujours pas compatibles HomeKit !



