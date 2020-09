Les nouvelles applications : Chopra, radiodeck, bClock

Chopra Meditation (App, iPhone / iPad, v1.0, 20 Mo, iOS 13.0)

Dormez mieux, soulagez votre stress et trouvez un but avec Chopra - votre guide complet du bien-être. Passez à l'étape suivante de votre voyage avec un nouvel ensemble d'outils pour des soins personnels intégrés et holistiques.



Vous avez peut-être entendu parler de nous ou de notre fondateur, Deepak Chopra. Depuis 20 ans, nous permettons à des millions de personnes d'équilibrer leur corps, de raviver leur esprit et d'activer leur esprit.



Maintenant, pour la première fois, vous pouvez facilement accéder à nos connaissances spécialisées dans une application facile à utiliser. Que vous soyez nouveau dans la méditation et la pleine conscience, ou que vous soyez un praticien avancé, trouvez votre paix sur un chemin qui vous convient.

Télécharger l'app gratuite Chopra Meditation