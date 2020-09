Stéphane Richard admet que la France a du retard sur la 5G

Dans les prochaines semaines, vous pourrez acheter l'iPhone 12 avec le premier modem 5G. La mauvaise nouvelle c'est que quand vous l'aurez vous ne pourrez pas exploiter les performances de la 5G puisque pour l'instant aucun opérateur mobile français ne propose de profiter du nouveau standard mobile. Et oui... D'après le PDG d'Orange comparé à d'autres pays, la France a du retard !

La France a "un peu de retard"

Les choses avancent, mais doucement... Nous avons récemment appris que les enchères des fréquences 5G pour SFR, Bouygues, Orange et Free Mobile vont bientôt s'ouvrir, la date est déjà définie, il s'agit du 29 septembre.

Malheureusement, à cause du Covid-19 beaucoup de choses ont été décalées et retardées, il a fallu s'adapter à ce gros imprévu qui a perturbé énormément de plans pour le déploiement de la 5G, mais également dans bien d'autres secteurs.

Apple va sortir de façon imminente les iPhone 12 compatibles 5G et aucun de nos opérateurs n'est prêt à proposer de couverture 5G, ce qui risque générer une énorme frustration chez de nombreux consommateurs.

Stéphane Richard a toujours dit que la demande de forfaits 5G allait exploser quand Apple sortirait ses iPhone 12, puisque c'est un smartphone très populaire qui va réaliser énormément de ventes !



Le PDG d'Orange s'est aujourd'hui confié à l'AFP en ce qui concerne l'état d'avancement de la 5G sur le sol français, selon lui la France à un léger retard quand on la compare à d'autres pays :

La France a pris un peu de retard, puisqu’il y a déjà plusieurs grands pays européens ayant attribué leurs fréquences qui ont lancé le déploiement du réseau et même déjà les offres. Le premier pays dans lequel on a lancé la 5G c’est la Roumanie, il y a un an déjà.

Pour le PDG d'Orange, la situation n'est pas catastrophique, mais il est temps de faire le nécessaire maintenant et ne pas attendre encore plusieurs mois.

C'est là qu'on voit l'intérêt grandissant et urgent d'Orange vis-à-vis de la disponibilité de la 5G. On imagine que l'opérateur souhaite obtenir la fameuse médaille de "meilleure couverture 5G", comme ça l'est actuellement sur la 4G.

L'AFP a posé une question très intéressante à Stéphane Richard. Celle-ci visait à savoir si les abonnés Orange pouvaient espérer une offre 5G et une gamme de smartphones compatibles 5G "correct" d'ici le 31 décembre 2020.

La réponse du PDG d'Orange est optimiste :

Évidemment, si l’on avait lancé (les enchères) six mois plus tôt, la couverture serait plus importante.

Et la santé dans tout cela ?

Vous l'avez probablement vu sur les réseaux sociaux et dans votre entourage, la 5G inquiète en ce qui concerne la santé. Elle est aussi souvent sujette à des rumeurs complètement fausses qui laisse sous-entendre que la 5G serait à l'origine de la pandémie Covid-19 ou encore de la mort des oiseaux qui s'approchent trop près d'une antenne. Si les réseaux sociaux comme Twitter ou même Facebook font leur maximum pour supprimer ces fake news, elles se relaient quand même à grande échelle !

À l'heure actuelle, personne ne peut dire si la 5G est dangereuse pour la santé de l'homme ou si elle est inoffensive. Quoi qu'il en soit, Stéphane Richard prend au sérieux ces inquiétudes et écoute les débats sans les ignorer. Très attentif à ce qui se passe à l'étranger, le PDG d'Orange admet que la France est l'un des seuls pays au monde à s'inquiéter autant à propos de la 5G.

M. Richard tient quand même à rappeler que l'intégration de la 5G sera bénéfique pour l'écologie :

Est-ce que la 5G est moins bonne sur le plan énergétique que la 4G ? Pour nous, la réponse est clairement non. Au contraire, c'est une technologie qui va permettre d'absorber beaucoup plus de trafic de données. C'est infiniment plus efficace. Le gouvernement considère que la 5G est un élément de compétitivité essentiel pour l'économie française. Il n'a échappé à personne que l'on est dans une crise économique, avec une dépression massive et un vrai risque aussi sur le tissu industriel, donc ce n'est pas le moment d'aller tourner le dos au progrès, à une technologie qui va être déployée partout ailleurs.

Orange pourrait donc être le premier opérateur français à proposer des forfaits compatibles 5G. Il sera intéressant de suivre de près l'actualité de l'opérateur d'ici les prochaines semaines !



