Wiko View5 (Plus) : 179€ pour un quadruple capteur et 3,5 jours d'autonomie

Alban Martin

Après les View4 et View4 Lite, voici logiquement les View5. Cette année, le constructeur sino-français Wiko propose les View5 et View5 Plus avec quelques nouveautés flatteuses. En premier lieu, l'encoche disparait. Ensuite, on trouve un quadruple capteur photo, à l'instar du dernier Realme X50 5G ou du Poco X3 de Xiaomi qui s'affichent tous les deux autour de 200€. C'est d'ailleurs encore plus fort chez Wiko avec un prix d'appel à 179€.

Les View5 de Wiko offre un beau rapport qualité / prix

Wiko lance donc ses View5 et View 5 Plus, deux modèles à moins de 200 euros qui embarquent un quadruple appareil photo, un capteur d'empreintes à l'arrière ainsi que la reconnaissance faciale et une énorme batterie de 5000 mAh. Cela lui permet d'afficher plus de 3 jours d'autonomie en utilisation normale, un solide argument pour ceux qui n'aiment pas brancher leur téléphone tous les jours.



Wiko s'amuse d'ailleurs à préciser qu'«avec la gamme View5, seulement 2 charges sont nécessaires par semaine». Pour y parvenir, outre la capacité du composant, Wiko a développé une fonction intelligente baptisée Batterie Master à base d'IA qui optimise la consommation d’énergie selon l'utilisation. Si vous jouez ou si vous surfez, le processeur, l'écran et autres ne tireront pas de la même manière sur la batterie.



Autre point phare, la photo. Si les selfies seront satisfaisants avec le poinçon qui affiche un capteur frontal de 8 Mpx, à l'arrière, les View5 font mieux que les smartphones Apple sur le papier avec un quadruple module photo. Il est composé d'un capteur principal de 48 Mpx, un second capteur ultra grand-angle (120°) de 8 mégapixels, un troisième module macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 Mpx pour améliorer les portraits. Bien sûr, comme tous les constructeurs, le module est épaulé par l’intelligence artificielle afin d'améliorer les clichés en basse luminosité.

Pour le reste, le View5 de Wiko ne diffère pas vraiment de son ainé avec un écran LCD de 6,55 pouces de définition HD+ (1600 x 720 pixels) au format 20:9.

Côté performances pures, le processeur intégré est le MediaTek Helio P22, épaulé par 3 Go de RAM. On trouve également 64 Go d'espace disque extensible jusqu'à 256 Go. La version Plus s'offre 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.



Pas mal pour un téléphone sous les 200€ qui offre aussi un design soigné, un lecteur d'empreintes au dos et la reconnaissance faciale à l'avant. Bien sûr, ce n'est pas aussi précis que Face ID, mais cela permet d'avoir le choix et on salue les évolutions apportées au modèle. On aimerait qu'Apple fasse ce genre d'effort sur ses prochains téléphones, la firme "maitrisant" parfaitement les sorties des nouveautés sur la durée. Cela permet d'avoir des iPhone de grande qualité mais parfois frustrants pour les utilisateurs qui attendent parfois plus d'évolutions.



Le Wiko View5 est déjà en vente à la Fnac à 179€. On le trouve en trois couleurs : Midnight Blue, Peach Gold et Pine Green. Le "Plus" sera vendu 199€.