Mimestream : l'app Gmail pour macOS

Il y a 22 min

Alban Martin

Réagir

Si vous cherchez un client Gmail natif sur Mac, la nouvelle app de Neil Jhaveri, un ancien ingénieur Apple qui a travaillé sur l'application Mail de l'entreprise, va vous intéresser. Il s'agit de Mimestream, une app écrite en Swift et SwiftUI pour macOS.



Gmail : une app native appelée Mimestream

Disponible en version bêta, Mimestream est une application simple et efficace, comme Apple aurait pu proposer sur Mac. Jhaveri insiste d'ailleurs sur sa conception rapide et légère.



Parmi les avantages de Mimestream, outre son interface simplifiée, on note que le développeur s'appuie sur l'API Gmail plutôt que le protocole IMAP. Cela lui permet de gérer les spécificités de Gmail comme les boîtes de réception catégorisées, les alias, signatures synchronisées, les étiquettes et les opérateurs de recherche. Jhaveri prévoit d'ajouter plus de fonctionnalités au fil du temps, notamment la prise en charge de Google Drive, la configuration du filtre côté serveur et la saisie semi-automatique de la G Suite.



Vous trouvez cela un peu léger ? Sachez que Mimestream offre encore plus que cela avec la prise en charge de plusieurs comptes Gmail avec une boîte de réception unifiée, des notifications système, le support du mode sombre de macOS, des gestes de balayage, etc. Sans oublier un accès hors-ligne !

Enfin, pour ceux qui s'inquiètent de leurs données, Mimestream établit uniquement des connexions directes à Gmail et n'utilise pas de serveurs intermédiaires.



Mimestream est gratuit pendant une durée limitée en version bêta et deviendra éventuellement une application payante distribuée via le Mac App Store. macOS Catalina ou version ultérieure est requis, et une version iOS / iPadOS universelle est déjà planifiée !