Mimestream est la meilleure app Mac pour Gmail

Si utilisez un compte Gmail mais que le site de Google vous sort par les yeux, alors il est temps de passer à Mimestream développé par un ancien ingénieur d'Apple.



Cette application native pour Mac se démarque des autres options grâce à une caractéristique essentielle. Au lieu d'utiliser le protocole IMAP, elle utilise l'API Gmail, ce qui lui permet de mieux prendre en charge les fonctionnalités familières du service de Google.

Pourquoi Mimestream est géniale ?

L'une des meilleures fonctionnalités est la possibilité de gérer plusieurs comptes de manière distincte. Au lieu d'une boîte de réception unifiée, vous pouvez utiliser différents profils pour séparer vos comptes Gmail. Les options de base comprennent "personnel" et "professionnel", mais vous pouvez modifier tout cela pour que l'app corresponde à vos besoins. Vous pouvez attribuer des icônes, des couleurs personnalisées et même des notifications programmées.

L'autre atout de Mimestream est la gestion des filtres Gmail directement dans l'application. Les filtres sont synchronisés avec Gmail et fonctionnent même lorsque votre Mac est hors ligne. Mieux, vous pouvez même activer le mode vacances depuis l'application.

Du côté de l'organisation, Mimestream n'a pas oublié la gestion des étiquettes et des étoiles, ainsi qu'un filtre pour voir les messages non lus.



Tout cela est intégré à une interface à la fois épurée et puissante, inspirée de Mail d'Apple.

Comment ça coûte Mimestream ?

Mimestream peut être téléchargé directement depuis le site officiel des développeurs. Vous pouvez l'essayer gratuitement, sans carte de crédit, pendant une période d'essai de 14 jours.

Si vous ne pouvez plus vous en passer, il faudra alors souscrire à un abonnement. Il est proposé à 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an. C'est un peu cher, ce qui en rebutera plus d'un. Mais pour les utilisateurs qui ont plusieurs comptes Gmail à gérer, notamment de manière professionnelle, alors c'est un investissement à considérer.