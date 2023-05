Même Gmail ajoute des badges bleus de certification !

C'est la surprise du jour, Google lance une nouvelle fonctionnalité dans Gmail qui vise à vous aider à déterminer si l'expéditeur est authentique ou s'il s'agit d'une arnaque. Lorsque vous recevez un courrier électronique d'une entreprise dont l'identité a été vérifiée, une coche bleue apparaît à côté de son nom dans votre boîte de réception. Oui, cela reprend en partie le système mis en place par Elon Musk sur Twitter, rapidement copié par Meta sur Facebook et Instagram.

Gmail passe aux badges bleus

L'ajout d'un badge bleu est la dernière mise en œuvre par Google de la technologie BIMI (Brand Indicators for Message Identification - Indicateurs de marque pour l'identification des messages). Google a commencé à tester BIMI dans Gmail en 2021. Dans un premier temps, il a permis aux marques inscrites à BIMI d'inclure des logos authentifiés dans leurs courriels. La coche bleue est un indicateur peut-être plus évident de la légitimité de l'expéditeur.

Lorsque vous survolez la coche bleue dans Gmail, une fenêtre contextuelle s'affiche : "L'expéditeur de cet e-mail a vérifié qu'il possède [le domaine à partir duquel l'e-mail a été envoyé] et le logo figurant dans l'image de profil". À chaque fois, un lien permet d'en savoir plus sur la provenance du courriel.



Google a détaillé le fonctionnement dans un article de blog :

L'authentification forte des courriels aide les utilisateurs et les systèmes de sécurité des courriels à identifier et à bloquer les spams, et permet également aux expéditeurs de tirer parti de la confiance qu'ils accordent à leur marque. Cela augmente la confiance dans les sources de courrier électronique et offre aux lecteurs une expérience immersive, créant ainsi un meilleur écosystème de courrier électronique pour tout le monde. La fonctionnalité devrait être disponible pour tous les utilisateurs d'ici la fin de la semaine, tandis que les administrateurs de l'espace de travail peuvent aider à configurer BIMI pour leur entreprise.

Ce changement est disponible pour tous les clients de Google Workspace, ainsi que pour les anciens clients de G Suite Basic et Business. Il est également visible pour les utilisateurs disposant d'un compte Google personnel.



L'avantage de cette solution, par rapport à celle utilisée sur les réseaux sociaux actuellement, c'est que Google ne "donne" pas la coche bleue à tous ceux qui payent. Il y a un véritable filtre et une vérification, en tout cas pour le moment. On sait que Google gagne de l'argent avec les données personnelles, mais visiblement pas à ce niveau-là.



Que pensez-vous de cette nouvelle approche de Gmail ?

