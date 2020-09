Un prix en hausse pour l'iPad Air 4 ?

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

L'autre star de la conférence de mardi 15 septembre du côté d'Apple serait vraisemblablement l'iPad Air 4. Aux côtés de l'Apple Watch 6, la nouvelle tablette milieu de gamme va lorgner un peu plus sur la gamme Pro avec notamment un design sans bouton home et sans bord, ainsi qu'une puissance de calcul accrue. Mais apparemment, le prix serait aussi supérieur à celui pratiqué par la firme depuis des années.

Un iPad Air 4 plus cher de 60€ ?

Le volubile L0vetodream suggère cette fois que l'iPad Air 4 présenté dans deux jours coûtera entre 569 $ et 599 $. Cela représenterait une augmentation sensible du prix par rapport à l'actuel iPad Air 3 qui s'affiche à 499 $ outre-atlantique et à 569€ en France. On peut donc s'attendre à un tarif de 619€ environ si cela se confirme. Il se placerait ainsi pile entre l'iPad Pro 11 pouces et l'iPad Mini ou l'iPad classique.



Autre information sur la tablette dont nous révélions le manuel d'utilisation avant l'heure, Apple pourrait la mettre en vente le jour même, sans précommande ni délai. C'est aussi le cas pour l'Apple Watch 6 d'après le leaker qui a publié un autre tweet indiquant simplement «en ligne le 15 septembre».

Concept d'iPad Air 4

L0vetodream s'est avéré fiable par le passé, son compte ayant notamment publié le nom de macOS 11 Big Sur avant tout le monde, ainsi que les fonctionnalités de l'iPhone SE 2020 et la date de sortie du Magic Keyboard d'Apple pour iPad Pro.



Vous seriez intéressé par un iPad Pro Air ? C'est un peu le résumé de cette tablette qui devrait inaugurer le Touch ID sur le bouton Power.