Mini-LED : Apple va accélérer l'adoption d'écrans mini-LED selon Kuo

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui, nous avons le droit à des nouvelles de la part de Ming-Chi Kuo, célèbre analyste spécialisé autour des produits d'Apple, dévoilant en avant-première les plans à venir autour de la firme.



La belle nouvelle, c'est que selon lui, la Pomme pourrait accélérer l'adoption d'écrans mini-LED : en effet, la concurrence toujours plus accrue entre les fournisseurs autour de la technologie serait bénéfique pour une arrivée avant l'heure.

Ming-Chi Kuo affirme qu'Apple accélèrera l'adoption d'écrans mini-LED

Dans les plans de base de la Pomme, c'est Epistar qui devait être le fournisseur exclusif de puces mini-LED pour les produits Apple en 2021. Seulement, Sanan Optoelectronics, qui devait se joindre à cette production en 2022, a travaillé plus rapidement que prévu et serait prêt à fournir Apple en 2021 également.



Entre une augmentation de la capacité d'approvisionnement et une concurrence toujours plus accrue, la firme de Cupertino devrait faire baisser ses coûts d'achats de 85 $ à environ 45 $.



Résultat ? La technologie mini-LED devrait être disponible dans environ 30 à 40% des expéditions d'iPad et 20 à 30% des expéditions de MacBook en 2021, alors que les précédentes estimations étaient autour de 10 à 20%.



Une bien belle nouvelle, quand on sait que les écrans mini-LED offrir des noirs plus profonds et plus sombres, des couleurs plus vives et des couleurs plus riches.



