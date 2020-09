Orange confirme que les forfaits n'augmenteront pas avec la 5G

Avec l'arrivée prochaine de la 5G, il est normal de se poser des questions, notamment autour d'éventuels changement au niveau des forfaits et de leurs tarifs.



La belle nouvelle, c'est que le PDG d'Orange vient de répondre à cette question, en affirmant que sur le court terme, aucune hausse n'aurait lieu chez les clients.

Alors que les enchères pour les fréquences 5G auront lieu le 29 septembre prochain, Stéphane Richard, PDG d'Orange, parle des futurs changements à venir avec la technologie.



Selon lui, le prix des forfaits ne changeront pas sur le court terme :

La 5G ne sera pas le prétexte à une augmentation de prix. Il faut laisser aux opérateurs, et à la concurrence qui fait rage dans notre secteur, le soin de faire des offres qui plairont au public.



Et puis la 5G, ça va permettre d’avoir des quantités de datas, de données, dans des plans beaucoup plus larges, et pour toute une série d’usages. On pourra faire les choses beaucoup plus facilement.