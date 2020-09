Les développeurs peuvent builder du Swift sur Windows 10

Il y a 50 min

Medhi Naitmazi

1

Alors que les développeurs peuvent jouer avec Xcode 12 qui supporte le langage Swift 5.3, l’une des nouveautés les plus attendues du langage est officielle : le support de Windows.



Swift 5.3 inclut des améliorations significatives pour la qualité et les performances du code, mais augmente surtout le nombre de plates-formes sur lesquelles Swift est disponible et pris en charge, notamment en ajoutant la prise en charge de Windows et de distributions Linux supplémentaires, six ans après son arrivée sur Mac.

Swift permet enfin de coder sur Windows

Le langage de programmation Swift d'Apple est officiellement arrivé sur Windows cette semaine, avec des images de la toolchain (chaîne d'outils) Swift désormais disponibles au téléchargement à partir du projet open source.



Annoncée mardi dans un article de blog, la sortie des outils Swift permet aux développeurs de créer, d'exécuter et de déboguer du code directement sur Windows 10.



La chaîne d'outils comprend le compilateur, la bibliothèque standard et les bibliothèques de base, tous les ingrédients clés pour créer des applications fonctionnelles, comme l’explique Saleem Abdulrasool, membre de l'équipe et logiciel Swift Core et ingénieur chez Google Brain :

Avec ces bibliothèques de base et l'interopérabilité flexible de Swift avec C, il est possible de développer des applications sur Windows uniquement en Swift tout en tirant parti du corpus de bibliothèques existant sur les plates-formes Windows.

Une application « calculatrice » a été créée avec Swift et Visual Studio 2019 pour démontrer les capacités de la boîte à outils. L'application a été créée avec CMake, mais Abdulrasool note que la prise en charge de Swift Package Manager sur Windows est en cours.



Certains grands développeurs expérimentent déjà Swift sur Windows. Readdle, un développeur de longue date de logiciels iOS et Mac, a bricolé une version multiplateforme de sa plate-forme de messagerie Spark depuis 2019 et voit de bons résultats.



Les développeurs intéressés à contribuer au projet sont invités à télécharger la chaîne d'outils et à signaler les problèmes au Swift Bug Tracker.



Qui se voit déjà développer en Swift sur un PC sous Windows 10 ?