Parcel 6.5 ajoute un widget iOS 14, un App Clip et iCloud Keychain

Parcel, une app de suivi de colis, est passée en version 6.5 avec toutes les nouveautés iOS 14 possibles pour ce genre de service.



En effet, depuis quelques jours, Parcel affiche un widget en trois tailles, un App Clip et une extension de compte dans iCloud Keychain.





Parcel : les nouveautés d'iOS 14

Nouveau widget pour iOS 14

Disponible en trois tailles, il permet d'épingler un colis spécifique (via les paramètres du widget). Et si vous le mettez dans une pile intelligent, il s'affichera plus souvent lorsqu'une livraison est prévue aujourd'hui.

Clips d'application

Si vous partagez une livraison à l'aide d'iMessage, l'application génère un lien spécial. Si l'autre personne a l'app Parcel, cela ouvra cette dernière, mais sinon, elle verra un App Clip. Un morceau d'apps qui lui permet d'avoir un aperçu du tracking sans télécharger l'app. Génial !

Extension de compte pour iOS 14

Si vous avez un mot de passe de compte Parcel enregistré dans votre trousseau iCloud, il est maintenant possible de recevoir une suggestion d'iOS pour mettre à jour votre mot de passe s'il est considéré comme non sécurisé. Si vous acceptez cette suggestion, votre mot de passe sera mis à jour immédiatement sans lancer l'application.



Enfin, l'app a mis à jour certains éléments graphiques pour correspondre au style iOS 14.

Un très bon service gratuit

Pour ceux qui ne connaissent pas Parcel (concurrent de Parcels), il s'agit d'un excellent moyen de suivre vos colis sur iPhone et iPad, gratuitement. Le service gère 300 transporteurs principaux comme La Poste, Chronopost, DPD, Relais Colis, Colis Privé, Mondial Relay, FedEx, UPS, USPS, TNT, GLS. Il suffit de scanner le code de barre pour que l'app reconnaissance votre colis et vous affiche son historique.

Si vous souhaitez utiliser les notifications push ou suivre plus de 3 colis en même temps, il faudra passer au compte Premium pour 3,49€ / an. Pas mal !

Télécharger l'app gratuite Parcel