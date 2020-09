Le Prime Day 2020 d'Amazon aura lieu le 13 et 14 octobre

Il y a 5 heures (Màj À l'instant)

Julien Russo

Chaque année, Amazon propose son Prime Day au mois de juillet, exceptionnellement cette année l'entreprise de Jeff Bezos a repoussé cet événement annuel réunissant les meilleurs bons plans. En effet, il était impossible de préparer autant de commandes avec la crise sanitaire et les fortes commandes dues aux déplacements limités.

48 heures de promotions

Non, Amazon n'a pas oublié le rendez-vous préféré des abonnés Prime. La société vient d'annoncer que les deux jours de Prime Day qui permettront de bénéficier d'une masse de vente flash (avec des -30%, -40% et plus) auront lieu le 13 et 14 octobre.

Cette révélation n'est pas officielle, mais provient d'une communication interne pour préparer les équipes à une période de forte affluence que ça soit pour les préparateurs, comme pour les livreurs Amazon.

Ces dates correspondent aux États-Unis, mais il y a de fortes chances que nous ayons les mêmes dates en France.



Le mail en interne qui dévoile ces dates explique qu'Amazon fera un communiqué officiel dans la journée du 27 septembre pour annoncer ces deux jours uniques de bonnes affaires.

À noter également que l'ensemble des effectifs américains sont invités à ne faire aucune demande de congé sur la période du 13 au 20 octobre.

Initialement l'Amazon Prime Day a commencé en 2015, l'entreprise voulait voir quel impact pouvait avoir une journée avec des milliers de ventes flash qui se renouvellent toutes les heures. Vu le succès que cela a eu, Amazon a réitéré l'année suivante son événement qui est devenu en très peu de temps un grand rendez-vous pour faire de bonnes affaires. C'est qu'à partir de 2019 que l'Amazon Prime Day s'est étendu sur deux journées, l'entreprise souhaitant optimiser au maximum ses recettes et éviter de concentrer toutes les commandes sur qu'une journée.



Pour profiter de l'Amazon Prime Day c'est simple, il vous suffit de vous inscrire à l'abonnement Amazon Prime, si vous êtes dans la période d'essai de 30 jours vous pourrez quand même profiter de ces deux journées aux promotions exceptionnelles. Pour les moins de 25 ans, l'abonnement coûte seulement 24€/an, au-delà vous payez votre abonnement 49€/an.



Chaque année le Prime Day bat des records. En 2018, en seulement 24 heures, Amazon a reçu plus de 100 millions de commandes partout dans le monde. À l'heure actuelle, le Prime Day est disponible aux États-Unis, mais également au Canada, Espagne, Royaume-Uni, au Mexique, Japon, Italie, Allemagne, Inde, Belgique, France, Chine ainsi qu'en Autriche, Australie, à Singapour, au Luxembourg, aux Pays-Bas et aux Émirats arabes unis.

