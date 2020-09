Trainline vous aide à être indemnisé en cas de retard

Alban Martin

Trainline, le spécialiste de la vente de billets de train, vient de lancer le service « Recup Retard ». Comme son nom l'indique, l'app va vous informer automatiquement en cas de retard à quelle indemnisation vous avez droit. Une nouveauté gratuite et très pratique !



Trainline aide les consommateurs avec Recup Retard, pas la Sncf

Voilà une bonne nouvelle pour les clients, un peu moins pour la SNCF. En effet, cette innovation pourrait coûter cher à la société des chemins de fer de France. Avec « Recup Retard », le but est d'aider les clients à se faire indemniser en cas de retard de plus de trente minutes de leur train, explique Audrey Détrie, directrice France et Benelux de Trainline.



Comment ça marche ? Concrètement, Trainline envoie un mail ou une notification via l'application pour informer un client qu'il est éligible à une indemnisation. Mieux, le montant est indiqué ainsi que la démarche à suivre.

Trainline exploite ni plus ni moins que la garantie 30 minutes, plus communément appelée G 30. Elle prévoit les modalités de remboursements en cas de retard à la SNCF, de manière plus généreuse que les règles fixées par Bruxelles. Mais jusqu'ici, c'était au voyageur de vérifier si il remplissait les conditions pour se faire rembourser, ou du moins indemniser. On compte d'ailleurs 1,8 million de voyageurs indemnisés en 2019. Et selon une étude commandée par Trainline à Opinion Way, 27 % des Français déclarent se faire rembourser leur billet de train systématiquement en cas de retard. Et seulement 16 % estiment connaître parfaitement les modalités.



Si cela fonctionne pour les trains classiques, pour les Ouigo, les Eurostar et les Thalys, les indemnisations ne sont prises en compte qu'après 1 heure de retard.



Un joli coup de l'ancien Captain Train !

